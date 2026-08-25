Почти 99% семей получают пособия по одному заявлению — СФР перевыполнил план нацпроекта «Семья»

Почти 99% семей получают пособия автоматически или по одному заявлению: Социальный фонд ускорил назначение маткапитала и единого пособия благодаря межведомственному обмену данными.

По итогам июля 2026 года доля семей, получающих пособия проактивно или по одному заявлению, достигла 98,6%. Показатель превысил плановое значение национального проекта «Семья», которое на текущий год установлено на уровне 95,5%.

Социальный фонд назначает выплаты, включая материнский капитал и единое пособие, без сбора лишних документов и обращений со стороны родителей. Досрочное выполнение целевых показателей свидетельствует о росте доступности услуг Социального фонда и снижении административной нагрузки на россиян.

Принцип социального казначейства исключает необходимость для родителей предпринимать дополнительные действия. Социальный фонд самостоятельно формирует выплаты на основе данных из государственных информационных систем. В случаях, когда подача заявления обязательна, достаточно предоставить минимальный пакет документов, а остальные сведения ведомства запрашивают друг у друга в рамках межведомственного взаимодействия.

«Такой подход позволяет свести к минимуму участие родителей в сборе справок и ускорить получение выплат», — сказано на сайте СФР.

Федеральный проект «Поддержка семьи» с 2025 года входит в состав национального проекта «Семья».