Операции по зачету ЕНС изменятся с 1 сентября 2026 года — налоговая вводит дополнительные ограничения

Зачет средств будет возможен только при наличии обязательств, а переплата автоматически вернется отправителю.

С 1 сентября 2026 года начинают действовать изменения в порядке зачета и возврата средств с единого налогового счета (ЕНС), предусмотренные Федеральным законом № 425‑ФЗ. Поправки направлены на повышение прозрачности и безопасность операций между налогоплательщиками.

Одним из ключевых нововведений стало ужесточение правил перечисления средств с ЕНС одного лица в счет долгов другого. Теперь зачет возможен только при наличии у получателя подтвержденной задолженности — налогов, сборов, штрафов или пеней. Если обязательств нет, налоговая инспекция обязана отклонить заявление.

Также будет ограничение по сумме: она не может превышать размер фактической задолженности третьего лица. Это исключает ошибочное списание излишков и защищает отправителя от необоснованных потерь, сказано на сайте ФНС.

Для подачи заявления о зачете через личный кабинет теперь потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Мера снижает риски мошенничества и подтверждает подлинность распоряжения средствами.

Закон уточняет и порядок возврата средств, уплаченных за третьих лиц. Если у получателя не выявлено налоговых обязательств, остаток автоматически вернется на банковский счет отправителя без дополнительных обращений в налоговый орган.