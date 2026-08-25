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НДФЛ
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ФНС: платить ли налог, если получили недвижимость в дар не от близкого родственника

Если жилье подарил дальний родственник – нужно платить НДФЛ.

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При получении недвижимости в дар не от близкого родственника, придется платить налог, сообщает ФНС.

Пункт 18.1 ст. 217 НК освобождает от налогообложения доходы в виде недвижимого имущества, полученных в дар от членов семьи или близких родственников.

Такими считаются:

Супруги;

  • родители и дети (включая усыновленные)

  • дедушки, бабушки и внуки;

  • полнородные и неполнородные братья и сестры.

Если даритель не относится к перечисленным выше категориям — освобождение не применяется.

То есть НДФЛ со стоимости полученного имущества придется платить, если недвижимость подарили дядя, тетя, двоюродный брат, иные родственники второй степени или лица, не состоящие в родстве.

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