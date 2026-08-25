Минфин: можно учесть иностранные налоги в расходах при расчете прибыли

Организации имеют право включать уплаченные за рубежом налоги в прочие расходы, поскольку прямого запрета в НК нет, однако суммы, подпадающие под зачет по двойному налогообложению, в расходы не принимаются.

Минфин разрешил учитывать иностранные налоги в составе расходов при расчете налога на прибыль. Компании вправе включать суммы налогов и сборов, уплаченные в других государствах, в базу по налогу на прибыль.

Это возможно, если такие платежи не подпадают под правила устранения двойного налогообложения, сказано в письме от 10.08.2026 № 03-03-07/69132.

Можно относить к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, любые затраты организации, если они не поименованы в закрытом перечне не учитываемых расходов. Поскольку в этом списке нет прямого запрета на учет иностранных налогов, их можно включать в налоговую базу.

Однако ведомство сделало важное уточнение: если НК прямо предусматривает механизм устранения двойного налогообложения путем зачета налога, уплаченного за рубежом, то такие суммы в составе расходов при расчете налога на прибыль не учитываются. В этом случае налогоплательщик должен воспользоваться правом на зачет, а не списывать платеж в расходы.

Ранее Минфин неоднократно разъяснял порядок учета различных видов затрат в составе прочих расходов, опираясь на открытый перечень, предусмотренный подпунктом 49 пункта 1 ст. 264 НК.