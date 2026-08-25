Эксперт разъяснила порядок сдачи отчетности ИП с временной регистрацией в другом регионе

Куда сдавать декларации ИП, если адрес постоянной прописки и место фактического проживания не совпадают.

ИП имеет постоянную прописку на острове Сахалин, но также много времени фактически находится в Санкт-Петербурге и имеет в городе временную регистрацию.

Куда представлять отчетность – разъясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

При регистрации ИП указывается адрес места жительства — то есть постоянной регистрации (отметка в паспорте).

Именно этот адрес фиксируется в ЕГРИП, и налоговая инспекция, где ИП состоит на учете, привязывается к нему.

Ирина Лапшина «Поэтому, даже если ИП большую часть времени живет в Петербурге, и там временная регистрация, отчетность (декларации по УСН, ОСНО, расчеты по страховым взносам и т.п.) нужно подавать в налоговую по месту постоянной прописки – на Сахалине.»

Но есть исключение. Если ИП применяет ПСН, то он покупает патент в налоговой по месту осуществления деятельности. В этом случае адрес фактической работы имеет значение.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Ирина Лапшина.

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