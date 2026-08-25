Правительство хочет установить мораторий на проверки для бизнеса, который использует ИИ‑технологии

В России могут ввести мораторий на плановые проверки для компаний с ИИ‑мониторингом. Он должен повысить эффективность контроля и ускорить цифровизацию надзорных процессов.

Власти обсуждают введение моратория на проведение плановых контрольно-надзорных мероприятий для бизнеса, который внедрил технологии искусственного интеллекта для удаленного мониторинга объектов. Инициатива призвана стимулировать компании использовать современные цифровые решения и повысить эффективность госконтроля.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили, что прорабатываются варианты расширения практики дистанционного мониторинга. В Минцифры уточнили, что сейчас рассматриваются различные меры поддержки разработки и внедрения отечественных ИИ-решений. Об этом пишет «Коммерсант».

В Минэкономики напомнили, что внедрение ИИ для проверки объектов уже возможно в рамках специального режима госконтроля — мониторинга. Такой формат предполагает постоянный дистанционный контроль с применением фото-, аудио- и видеозаписи на основании соглашения между надзорным органом и бизнесом.

«Цель — дальнейшее снижение административной нагрузки на предпринимателей при сохранении эффективности госконтроля», — объяснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Использование искусственного интеллекта для удаленного мониторинга может стать дополнительным стимулом для компаний внедрять такие технологии. Так считает руководитель направления Т1 ИИ Сергей Голицын. По его словам, ИИ способен ускорять сбор и анализ данных, однако полностью заменить выездные проверки пока не может, поскольку окончательные выводы все равно остаются за специалистами.

Мораторий на плановые проверки для компаний, внедряющих ИИ‑мониторинг, не станет универсальной мерой поддержки и окажет влияние лишь на часть бизнеса. Об этом «Клерку» рассказал генеральный директор адвокатского кабинета «AKD‑юрис» Георгий Джохадзе.

Георгий Джохадзе «Большинство малых и средних предприятий плановые проверки видят редко, потому что их категория риска низкая. Для них мораторий — это как скидка на то, что и так не покупаешь. А вот для крупных производств, торговых сетей, опасных объектов — там проверки регулярные, и вот для них освобождение может быть реальной выгодой»

Эксперт отмечает, что внедрение ИИ‑мониторинга требует значительных вложений — от оборудования и передачи данных до защиты информации и обучения персонала. Эти затраты могут не окупиться за счет отмены нескольких плановых проверок. При этом внеплановые проверки сохраняются, а данные ИИ могут стать поводом для визита инспектора, если система фиксирует отклонения.