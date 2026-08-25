Эксперт рассказал, какие сделки с криптовалютой будут легальными с 1 сентября 2026

В России разрешат внешнеэкономические сделки с криптовалютой при сохранении запрета на внутренние платежи.

С 1 сентября 2026 года физлица, ИП и компании смогут использовать криптовалюту для расчетов по внешнеэкономическим сделкам. Внутри страны использование цифровых активов в качестве средства платежа останется под запретом.

Регулирование и надзор в этой сфере возложены на Банк России, а банки будут отслеживать операции и блокировать те, что не соответствуют законодательству.

«Внутри РФ никакие платежи разрешены по-прежнему не будут. То есть все касается ВЭД», — пояснил исполнительный директор криптоброкера Cifra Markets Алексей Короленко.

Лимит в 300 тыс. рублей, который обсуждался ранее, относится к цифровым правам для инвесторов, не прошедших тестирование, а конкретные ограничения для неквалифицированных инвесторов установит Банк России отдельным актом, уточнил он.

Для квалифицированных инвесторов доступ к покупке криптовалюты на российских площадках будет практически неограниченным, за исключением возможных запретов на анонимные монеты.

Неквалифицированные инвесторы смогут совершать операции только с активами, которые соответствуют критериям ЦБ. Сейчас в этот список входят Bitcoin, Ethereum и Tether USDT.