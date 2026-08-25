Адвокат разъяснил, почему нужно срочно провести аудит воинского учета из-за нового реестра

За непредставление сведений для ведения воинского учета или просрочку должностное лицо оштрафуют до 50 тысяч рублей.

Адвокат Пантелей Самаркин рассказал «Клерку», что меняется для работодателей в связи с запуском реестра воинского учета и электронными повестками.

Главное изменение — постепенный переход от преимущественно бумажного обмена информацией к системе, где сведения сопоставляются автоматически через Реестр воинского учета. Реестр формируется на основании данных государственных информационных систем, организаций и самих граждан.

Закон также прямо предусматривает обязанность работодателя оповещать сотрудников о поступивших из военкомата повестках, включая повестки в электронной форме, предупредил эксперт.

Пантелей Самаркин «Ответственность сейчас существенная. Например, за непредставление либо несвоевременное представление сведений, необходимых для ведения воинского учета, должностному лицу организации грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей.»

Он рекомендует провести внутренний аудит воинского учета: