«Ценный специалист» — не аргумент для военкомата: адвокат объяснил, когда не получится оформить бронь

Принцип бронирования от воинской службы в 2026 году сохраняется: он применяется к россиянам, пребывающим в запасе, чтобы обеспечить работу госорганов, органов местного самоуправления и организаций в период мобилизации и военного времени, рассказал «Клерку» адвокат Пантелей Самаркин.

Забронированный работник на время предоставленной отсрочки освобождается от призыва по мобилизации.

Пантелей Самаркин. «При этом бронь нельзя оформить произвольно по решению директора компании только потому, что сотрудник является ценным специалистом.»

Организация должна иметь предусмотренные законодательством основания для ведения бронирования, а конкретные работники должны соответствовать установленным требованиям.