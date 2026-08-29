СФР разъяснил правила досрочной пенсии для женщин с тремя и более детьми

Женщины, которые воспитали трех и более детей, могут оформить пенсионные выплаты раньше общеустановленного возраста. Для получения льготы необходимо соблюсти требования к стажу, количеству пенсионных баллов и возрасту детей.

Социальный фонд напомнил о правилах досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. Женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя детьми — в 56 лет, а с пятью и более детьми — в 50 лет.

«Многодетные мамы могут выйти на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста. Льготой могут воспользоваться женщины: с тремя детьми — в 57 лет; с четырьмя детьми — в 56 лет; с пятью и более детьми — в 50 лет», — сказали в канале СФР в MAX.

Для оформления выплат требуется воспитать детей как минимум до восьмилетнего возраста. Если младшему ребенку еще не исполнилось восемь лет, право на досрочную пенсию возникнет только после достижения им этого возраста. Также обязательными условиями выступают наличие не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.

Периоды ухода за детьми до полутора лет засчитываются в страховой стаж, если до или после них женщина была официально трудоустроена. Это время также учитывают при расчете пенсионных баллов.