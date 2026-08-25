Праздники не засчитают в отпуск: Минтруд напомнил правила

Если на ежегодный отпуск выпадают официальные праздники, эти дни не включаются в его продолжительность. В результате сотрудник будет отдыхать дольше.

Нерабочие праздничные дни, которые приходятся на период ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска, не входят в число календарных дней отпуска, напомнил Минтруд в своем канале в мессенджере «Макс».

То есть если на отпуск приходится один праздничный день, сотрудник будет отдыхать на один день дольше. При этом обычные выходные, которые попали на период отпуска, учитываются в его продолжительности.

В Минтруде также рассказали, что перенести отпуск можно даже после утверждения графика, если работодатель согласен изменить даты.

Для этого сотруднику нужно согласовать с работодателем новый период отдыха и написать заявление.

Отпуск также можно разделить на несколько частей. При этом хотя бы одна из них должна составлять не менее 14 календарных дней.