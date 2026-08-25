Эксперт объяснил, кому могут заморозить вклады

Владельцы больших сумм на депозитах могут столкнуться с ограничениями при снятии наличных и усиленным контролем со стороны банков, считает экономист Михаил Хазин.

Но риски не касаются вкладов до 15 млн рублей, уточнил он.

«Народ стал снимать деньги. Я думаю, что максимум, что будет, — это будут некоторые ограничения для владельцев крупных депозитов. Масштаб крупности оценить сложно, но вряд ли для депозитов меньше, условно говоря, 15 миллионов будут какие-то угрозы. Дело в том, что большая часть этих денег — это крупные депозиты. Тут могут быть какие-то ограничения», — отметил Хазин.

По его словам, могут запретить снятие крупных сумм наличными: для покупки квартиры или авто деньги можно будет превести по безналу.

Кроме того, банки могут усилить комплаенс-контроль, запрашивая у владельцев депозитов подтверждение легальности происхождения средств.

Большая часть средств на депозитах, около 70 трлн рублей, сконцентрирована именно в крупных вкладах. Поэтому любые ограничения, если они будут введены, затронут прежде всего этот сегмент, уточнил эксперт.