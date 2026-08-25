Срок выплаты алиментов могут продлить до 23 лет

Депутат Сергей Миронов предложил обязать родителей платить алименты своим детям до 23 лет, если те очно учатся в колледжах или вузах.

Законопроект внесут в Госдуму, пишет РИА Новости.

«Законопроект "О внесении изменений в Семейный кодекс в части установления обязанности уплаты алиментов детям на период их очного обучения" предусматривает введение обязанности родителей, в случае, если последние не предоставляют содержание своим детям (до 23 лет), обучающимся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, выплачивать средства на содержание (алименты)», — говорится в документе.

Сейчас родители обязаны содержать своих детей только до достижения ими возраста 18 лет. Исключения предусмотрены для нетрудоспособных совершеннолетних.

Отсутствие законодательно закрепленной обязанности содержать детей-студентов очной формы обучения ставит молодых людей в уязвимое положение, отметил Миронов.

Он добавил, что предложенные изменения должны обеспечить равный доступ для молодых людей в получении образования.