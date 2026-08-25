Бизнес чаще сталкивается с ростом ошибочных блокировок счетов со стороны ФНС в 2026 году

Ошибочные блокировки счетов стали происходить на 10-15% чаще. Предприниматели жалуются на сбои в системе ФНС, из‑за которых решения о разблокировке не доходят до банков и парализуют работу компаний.

Предприниматели все чаще жалуются на ошибочные блокировки счетов со стороны ФНС. Юристы отмечают, что количество подобных обращений выросло примерно на 10-15% за последние месяцы. Причиной называют автоматизацию контроля и несинхронное обновление баз на фоне многочисленных изменений в налоговых правилах.

В обращениях предпринимателей встречаются ситуации, когда блокировка происходит из‑за отсутствия декларации, которую компания не обязана подавать. Пользователи АУСН жалуются на требования уплатить НДС, хотя этот режим освобождает их от такой обязанности. Иногда решение о разблокировке не доходит до банка из-за технических сбоев, и доступ к средствам остается закрытым несколько дней или недель. Об этом пишут «Известия».

ФНС заявляет, что такие случаи не носят массового характера и детально разбираются индивидуально. Ведомство уточняет, что рассылка уведомлений среди пользователей автоУСН затронула лишь 0,09% плательщиков. Налоговая рекомендует бизнесу внимательно следить за лимитами доходов и проверять факт получения отчетности инспекцией.

Рост ошибок связан не только с обновлением алгоритмов, но и с масштабной работой ФНС по выявлению фирм‑однодневок. За первое полугодие 2026 года из ЕГРЮЛ исключили 101,7 тыс. компаний, треть — за недостоверные сведения. Добросовестным предпринимателям приходится доказывать свою правомерность и нести риски финансовых потерь.

Заморозка счета даже на несколько дней приводит к остановке платежей, кассовым разрывам и срыву обязательств. Малый бизнес, не имеющий запасов ликвидности, особенно уязвим. Эксперты советуют фиксировать даты блокировки, направлять обращения через личный кабинет и сервис «Оперативная помощь», а также контролировать передачу решения о разблокировке в банк. При нарушении сроков предпринимателю положена компенсация — на заблокированную сумму начисляются проценты.