Манутров: о национализации речь не идет, государство будет решать задачи безопасности

Владельцы предприятий относятся к их защите «с разной степенью ответственности», не для всех она в приоритете, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Именно в таких случаях будет применяться указ президента о введении временного управления.

«К актуальным сегодня угрозам собственники предприятий относятся с разным уровнем ответственности. В ряде случаев обеспечение безопасности объектов и сотрудников, к сожалению, не является для них приоритетом», — сказал вице-премьер.

Он добавил, что в таких случаях власти проводят с собственниками работу, обращают внимание на проблемы и оказывают содействие в их решении.

Если реакции и готовности к совместной работе у собственника нет, возникают риски для целых отраслей промышленности, государству приходится временно полностью брать на себя защиту предприятий от атак БПЛА, а также оперативного восстановления их функционирования. Президентский указ создает для этого правовую основу, пояснил Мантуров.

«Речь при этом не идет о национализации или изменении формы собственности – указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности. Этот механизм не предполагает массового применения – точечные и выверенные решения будут приниматься на самом высоком уровне», — заверил он.

24 августа 2026 года Владимир Путин подписал указ № 604, согласно которому объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если владельцы не обеспечили их безопасность.