Работодатель решил снизить оклад: когда сотрудник может это оспорить

Уменьшить зарплату без согласия сотрудника можно только при организационных или технологических изменениях. Проблемы с финансами компании сами по себе не дают работодателю такого права.

Работодатель не может просто уменьшить сотруднику оклад в одностороннем порядке, рассказала «Клерку» юрист по гражданско-правовым вопросам Анна Краевская. По ст. 72 ТК РФ изменение условий трудового договора требует соглашения сторон.

Исключение возможно при реальных организационных или технологических изменениях, например при реорганизации или внедрении нового оборудования. В таком случае работника нужно письменно предупредить об изменениях не менее чем за два месяца.

Если сотрудник не согласен работать на новых условиях, работодатель должен предложить ему другую доступную работу. Если подходящих вакансий нет или работник от них отказался, трудовой договор можно расторгнуть с выплатой двухнедельного выходного пособия.

Одностороннее изменение системы оплаты труда также должно быть связано с организационными или технологическими изменениями. Финансовые трудности компании основанием для снижения оклада не считаются, подчеркнула Краевская.

При нарушении трудовых прав сотрудник может обратиться в Государственную инспекцию труда или суд.