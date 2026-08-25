ЦБ назвал пересмотр срока ИИС‑3 риском для системы налоговых льгот

В ЦБ заявили, что менять срок ИИС‑3 ради краткосрочных инвесторов неправильно: приток средств на такие счета в 2025 году превысил 100 млрд рублей, а инструмент востребован даже у клиентов с небольшим чеком.

Пересмотр минимального срока владения индивидуальным инвестиционным счетом третьего типа (ИИС‑3) приведет к необоснованному арбитражу между финансовыми инструментами, которые предусматривают налоговые льготы только при длительном владении. Об этом рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.

По ее словам, сокращение срока ИИС‑3 нарушит баланс с другими льготными инструментами, например ПДС, где налоговые преимущества доступны только при владении активами не менее 10 лет. Центробанк считает, что менять правила ради краткосрочных инвесторов неправильно, поскольку рынок уже демонстрирует устойчивый спрос на ИИС‑3.

«Пересмотр срока ИИС-3 приведет к неоправданному арбитражу с другими финансовыми инструментами, по которым налоговая льгота предоставляется только при владении инструментов в течение 10 лет (например, ПДС)», — сказала Ольга Шишлянникова.

Также она добавила, что утверждение о нежелании россиян открывать ИИС‑3 на пять лет не подтверждается статистикой. В 2025 году приток средств на такие счета превысил 100 млрд рублей, причем инструмент востребован и у клиентов с небольшим чеком. Для тех, кому нужны краткосрочные решения, доступны другие продукты без длительных ограничений.