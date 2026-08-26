Долги закрытой компании могут взыскать с директора и собственника

Исключение должника из ЕГРЮЛ не всегда означает, что бизнесу придется списать дебиторскую задолженность. При определенных условиях деньги можно взыскать с директора, собственника или другого лица, которое фактически контролировало компанию.

После исключения юрлица из ЕГРЮЛ взыскать задолженность непосредственно с него уже нельзя. Однако у кредитора остаются другие способы вернуть деньги, рассказала «Клерку» директор ООО «ЮА „Кондратюк и партнеры“» Марина Кондратюк.

Если имущества у компании не осталось, требование можно предъявить к лицам, которые ее контролировали. Это может быть директор, мажоритарный участник или фактический бенефициар.

Для привлечения их к субсидиарной ответственности кредитору нужно подтвердить наличие и размер долга, признаки недействующего юрлица и контроль ответчика над компанией. Такой подход закреплен в Обзоре практики Верховного суда от 19 ноября 2025 года.

После этого контролирующее лицо должно объяснить, как компания вела деятельность, что произошло с ее активами и почему долг не погасили. Если ответчик не раскрывает эти обстоятельства, суд может исходить из того, что обязательства не исполнили по его вине.

При этом решение суда о взыскании долга непосредственно с компании получать заранее необязательно. Размер задолженности можно подтвердить договором, актами и другими документами уже в споре о субсидиарной ответственности.