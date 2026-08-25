Топ-20 банков повысили ставки по краткосрочным вкладам до 19% в августе 2026 года

Крупные банки повысили доходность краткосрочных вкладов: трехмесячные продукты прибавили до 5,5 п. п., полугодовые — до 0,8 п. п., тогда как длинные депозиты показали снижение ставок.

С 24 июля по 24 августа 2026 года средние ставки по вкладам сроком до полутора лет в топ‑20 российских банков увеличились от 0,05 до 0,38 п. п.

Рост зафиксирован в семи банках по трехмесячным продуктам — повышение достигло 5,5 п. п., а восемь банков подняли ставки по полугодовым вкладам — до 0,8 п. п. Об этом сказано в исследовании маркетплейса «Финуслуги».

По депозитам на один и полтора года ставки увеличили три банка — максимум роста составил 1,9 п. п. При этом пять банков, наоборот, снизили доходность по продуктам сроком от трех месяцев до полутора лет — от 0,2 до 0,5 п. п.

У длинных вкладов противоположная динамика: средние ставки на срок два года и более немного снизились. Пять банков уменьшили доходность таких депозитов на величину от 0,13 до 1,75 п. п.

Среди предложений топ‑20 максимальная ставка на 24 августа составляет 19% по трехмесячному вкладу, минимальная — 7% по депозиту на три года.

Индекс вкладов «Финуслуг» формируется на основе ставок по депозитам на сумму 100 тыс. рублей в крупнейших банках, анализируя продукты на срок от трех месяцев до трех лет без ограничений по категориям клиентов и без участия в акциях или комбинированных предложениях.