НБКИ назвало долю отказов по кредитам
Заемщикам с высоким рейтингом отказывают в половине случаев, а в среднем – в 83% случаев.
Доля отказов по кредитным заявкам для граждан с высоким уровнем кредитоспособности составляет более 50%.
Об этом рассказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
«По кредитным заявкам таких заемщиков доля отказов в настоящее время составляет чуть более 50%, в то время как средняя доля отказов сейчас находится на уровне 83%», — заявил Волков.
Он добавил, что качество входящего потока заявителей медленно улучшается, а банки усиливают конкуренцию в борьбе за клиентов с высокой кредитоспособностью.
В условиях высоких ставок «качественные» заемщики предпочитают покупкам в кредит сберегательную модель финансового поведения, уточнил Волков.
ура, новый враг))))