НБКИ назвало долю отказов по кредитам

Заемщикам с высоким рейтингом отказывают в половине случаев, а в среднем – в 83% случаев.

Доля отказов по кредитным заявкам для граждан с высоким уровнем кредитоспособности составляет более 50%.

Об этом рассказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

«По кредитным заявкам таких заемщиков доля отказов в настоящее время составляет чуть более 50%, в то время как средняя доля отказов сейчас находится на уровне 83%», — заявил Волков.

Он добавил, что качество входящего потока заявителей медленно улучшается, а банки усиливают конкуренцию в борьбе за клиентов с высокой кредитоспособностью.

В условиях высоких ставок «качественные» заемщики предпочитают покупкам в кредит сберегательную модель финансового поведения, уточнил Волков.