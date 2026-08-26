Предприниматели с сентября 2026 года смогут удвоить число сотрудников на срочных трудовых договорах

Малый бизнес получит возможность нанимать больше сотрудников на срочные контракты. С сентября 2026 порог увеличат до 70 человек.

Малые предприятия смогут расширять штат сотрудников, которые работают по срочным трудовым договорам. Нововведения вступают в силу 1 сентября 2026 года. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

«Федеральный закон от 25 мая 2026 № 144-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" увеличивает для субъектов малого предпринимательства порог численности работников, при котором допускается заключение срочных трудовых договоров по соглашению сторон. Вместо 35 человек теперь можно заключать такие договоры, если штат не превышает 70 человек», — сказал Игорь Игошин.

Также он добавил, что эта мера позволит малому бизнесу гибче реагировать на изменения нагрузки — например, при сезонных всплесках спроса, расширении ассортимента или запуске новых проектов. По мнению депутата, предприниматели смогут быстрее адаптировать кадровую политику под текущие задачи, не увеличивая постоянные расходы.

Поправки могут помочь малому бизнесу, который часто сталкивается с необходимостью оперативного привлечения персонала, но ограничен действующими нормами трудового законодательства.