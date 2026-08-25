Росфинмониторинг с 1 сентября 2026 будет получать данные о переводах

Ведомство получит информацию о переводах по системе «Мир», СБП, об операциях с использованием единого QR-кода.

С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получит доступ к данным платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей. Кроме того, в ведомство будет поступать информация об операциях по единому QR-коду.

Новые правила вводятся законом от 15.12.2025 № 461-ФЗ.

Росфинмониторинг будет получать от НСПК информацию о платежах и денежных переводах через системы «Мир» и СБП, об операциях с использованием единого QR-кода, причем НСПК не сможет разглашать факт передачи данных сведений ведомству.

Сведения будут отправлять через личный кабинет или иным способом, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Порядок взаимодействия Росфинмониторинга с НСПК, сроки и способы предоставления данных, их объем и состав определят в рамках соглашения между ведомствами и согласуют с ЦБ.

Закону направлен на повышение эффективности национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов, указывали авторы инициативы.