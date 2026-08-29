Росфинмониторинг будет отслеживать операции через МИР, СБП и единый QR‑код с 1 сентября 2026 года

Финразведка сможет получать данные о платежах по картам МИР, через СБП и единый QR‑код. Передача сведений будет организована через личный кабинет и систему межведомственного взаимодействия.

С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг сможет получать данные о переводах, совершаемых через платежную систему МИР, Систему быстрых платежей (СБП), а также при оплате по единому QR‑коду.

Механизм предусмотрен федеральным законом от 15.12.2025 № 461-ФЗ, который подписал президент Владимир Путин.

Информацию ведомству будет безвозмездно предоставлять Национальная система платежных карт (НСПК). При этом НСПК не вправе раскрывать сам факт передачи сведений Росфинмониторингу.

Данные будут поступать через личный кабинет или иными способами, включая единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Конкретные сроки, формат передачи, объем и состав информации стороны определят в отдельном соглашении, которое также должно быть согласовано с Центробанком.

Закон был принят Госдумой во втором и третьем чтениях 9 декабря 2025 года. Документ внесло правительство в мае того же года. В пояснительной записке было сказано, что изменения позволят усилить контроля за операциями, связанными с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.