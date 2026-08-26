Бизнес жалуется на проблемы с получением документов об ущербе после атак БПЛА

Продавцы маркетплейсов сталкиваются с задержками в выдаче документов об ущербе после атак БПЛА. Отсутствие определенного порядка мешает пострадавшим компаниям получить помощь.

Селлеры, чьи товары пострадали от ударов БПЛА, сталкиваются с трудностями при получении актов сверки и других документов, подтверждающих ущерб. Вице‑президент Торгово‑промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова и президент «Опоры России» Александр Калинин предупреждают, что отсутствие этих бумаг мешает предпринимателям рассчитывать дальнейшие действия и претендовать на меры поддержки.

По их словам, предприниматели не могут получить акты сверки и другие подтверждающие документы, что затрудняет оценку потерь и подготовку обращений за поддержкой. В ТПП считают, что отсутствие формализованного порядка выдачи таких бумаг становится серьезным препятствием для пострадавших компаний. Об этом пишут «Ведомости».

Для решения проблемы ТПП предложила установить «разумный» и обязательный для маркетплейса срок выдачи документа, подтверждающего факт уничтожения товара в результате атаки БПЛА.

Среди других мер, которые предлагают бизнес‑объединения, — обязательная ревизия остатков товаров на уцелевших складах с участием пострадавших селлеров, предоставление им доступа к информации о фактическом наличии и состоянии товара, создание единого открытого реестра пострадавших предпринимателей и объемов утраченного имущества, а также снятие всех ограничений на вывоз товаров с уцелевших складов.