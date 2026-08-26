Жильцы могут добиться перерасчета за невыполненный ремонт в доме — депутат рассказал, как это сделать

Если управляющая компания не проводит текущий ремонт, жильцы могут добиться перерасчета и взыскать компенсацию морального вреда через Роспотребнадзор и суд.

Собственники квартир могут требовать перерасчета платы за содержание и ремонт общего имущества, если управляющая компания (УК) не выполняет обязательные работы. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По его словам, если УК заявляет об отсутствии средств на текущий ремонт, например, труб, жильцы должны потребовать акт осмотра с фиксацией состояния инженерных систем. После составления акта компания обязана включить необходимые работы в план текущего ремонта на следующий год.

Если УК не выполняет работы, Кошелев рекомендует обращаться в Государственную жилищную инспекцию региона. ГЖИ может выдать предписание и оштрафовать управляющую компанию. В случае бездействия инспекции или игнорирования предписаний со стороны УК следует направить жалобу в прокуратуру, которая обязана рассмотреть обращение в течение 30 дней.

Жильцы также вправе обратиться в Роспотребнадзор как потребители услуги ненадлежащего качества. Ведомство может инициировать иск в защиту неопределенного круга лиц.

«Роспотребнадзор может инициировать иск в защиту прав неопределенного круга лиц. Если УК не делает перерасчет добровольно — подаете иск о защите прав потребителей. Вы освобождены от госпошлины. Требуйте не только перерасчета, но и компенсации морального вреда. Часто суд встает на сторону жильцов», — сказал Владимир Кошелев.

Кроме того, собственники могут инициировать общее собрание и поставить вопрос о смене управляющей компании. Возможен переход на непосредственное управление или создание ТСЖ. Кошелев добавил, что для смены УК требуется не менее 50% голосов от всех собственников помещений, а не только от присутствующих на собрании.