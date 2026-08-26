Медведев: диспансеризация должна стать обязательной нормой коллективного договора

Создание условий для прохождения работниками диспансеризации нужно включать в коллективные договоры. Об этом заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с женским движением партии.

Так он прокомментировал инициативу о включении программ диспансеризации в коллективные договоры и корпоративные демографические стандарты. Медведев добавил, что такие нормы и сейчас должны присутствовать в соглашениях между работодателем и сотрудниками, однако их отсутствие в отдельных организациях он назвал неправильным.

«Если где-то в коллективных договорах норм о проведении диспансеризации нет, то это неправильно, потому что это одна из важных трудовых гарантий. И мне кажется, что в этом случае профсоюзная организация - она есть сейчас у нас практически на любом предприятии — имеет право потребовать внесения в коллективный договор такого рода правил», — сказал Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что сегодня в России нет проблем с медицинской профилактикой. Если 15 назад с диспансеризацией все было плохо, то сейчас это постоянно работающий инструмент.