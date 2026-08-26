Медведев: диспансеризация должна стать обязательной нормой коллективного договора
Программы диспансеризации должны стать частью коллективных договоров, считает Дмитрий Медведев. Сейчас система профилактики функционирует как «постоянно работающий инструмент».
Создание условий для прохождения работниками диспансеризации нужно включать в коллективные договоры. Об этом заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с женским движением партии.
Так он прокомментировал инициативу о включении программ диспансеризации в коллективные договоры и корпоративные демографические стандарты. Медведев добавил, что такие нормы и сейчас должны присутствовать в соглашениях между работодателем и сотрудниками, однако их отсутствие в отдельных организациях он назвал неправильным.
«Если где-то в коллективных договорах норм о проведении диспансеризации нет, то это неправильно, потому что это одна из важных трудовых гарантий. И мне кажется, что в этом случае профсоюзная организация - она есть сейчас у нас практически на любом предприятии — имеет право потребовать внесения в коллективный договор такого рода правил», — сказал Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что сегодня в России нет проблем с медицинской профилактикой. Если 15 назад с диспансеризацией все было плохо, то сейчас это постоянно работающий инструмент.
Комментарии4
должны, нужно. Есть ДМС
А чем женское движение партии отличается от мужского движения партии? Позы разные?