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Самозанятые
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Самозанятые и договор ГПХ в 2026 году: что меняется с 1 октября

Работодателям важно учитывать новые ограничения закона о платформенной экономике, признаки трудовых отношений и возможные штрафы и доначисления.

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Если договор ГПХ с самозанятым переквалифицируют в трудовой, заказчику придется:

  • доначислить НДФЛ и страховые взносы за весь период сотрудничества;

  • заплатить пени и штраф — 20% от недоимки, а при доказанном умысле — 40%;

  • получить административный штраф: для ИП — 5 000–10 000 руб., для организаций — 50 000–100 000 руб., при повторном нарушении — до 200 000 руб.;

  • оформить трудовые отношения и предоставить работнику все гарантии по ТК РФ.

И еще один неприятный момент: НПД, который самозанятый уже заплатил с полученных денег, не засчитывается автоматически в счет доначисленного НДФЛ.  

Именно поэтому с 1 октября 2026 года придется уделять больше внимания работе с самозанятыми. Тогда вступает в силу закон о платформенной экономике (от 31.07.2025 № 289-ФЗ). Он запрещает самозанятым работать на одного заказчика через цифровую платформу более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд

Лимит касается ряда отраслей, включая торговлю, IT, строительство и общепит. 

Если лимит нарушить, договор не переквалифицируют автоматически. Но это — красный флаг о подмене трудовых отношений, борьбу с которыми УФНС усилила через новый закон. 

Признаки подмены трудовых отношений 

Если самозанятый не только сотрудничает с вами дольше лимита, но и:

  • работает по вашему графику;

  • пользуется вашим оборудованием и рабочим местом;

  • получает от вас регулярные выплаты;

  • фактически работает только на вас;

  • исполняет не конкретное задание, а постоянную трудовую функцию 

— у налоговой возникнут вопросы. 

Подробно разобрали новый закон в отношении работы с СЗ здесь: «Что с 1 октября 2026 года меняется в сотрудничестве с самозанятыми: риски для заказчика».

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