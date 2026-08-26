Эксперт: мораторий на ИИ-проверки заработает лишь при честном обмене данными между бизнесом и государством

Главный ограничитель ИИ‑контроля — не технологии, а возможность объективно оценивать деятельность бизнеса по данным, которые нередко расходятся с реальностью, считает эксперт Роман Копосов.

Мораторий на плановые проверки для бизнеса, который установит ИИ‑мониторинг, даст эффект только при понятном обмене между государством и предприятиями. Об этом «Клерку» рассказал замдиректора АРБ Про Роман Копосов. Он считает, что без реального сокращения выездных инспекций компании не увидят выгоды от дорогостоящей цифровизации.

Роман Копосов «Стимул появится только тогда, когда бизнес увидит понятный обмен: мы открываем государству постоянный доступ к объективным данным, а государство действительно перестает регулярно приходить с плановыми проверками»

Он напомнил, что подобные механизмы уже существуют: компании могут добровольно заключать соглашения с надзорными органами, устанавливать оборудование за свой счет и передавать данные в режиме реального времени. В телеком‑отрасли такая модель действует давно — примером служит система СОРМ.

«Обсуждаемое сейчас изменение фактически должно добавить к этой системе главное преимущество для бизнеса — если данные доступны постоянно и нарушения не фиксируются, плановый выезд инспектора становится избыточным. Пока это именно предложение, а не принятое решение», — считает эксперт.

Полностью проверки не исчезнут. Если система фиксирует отклонение, происходит инцидент или дистанционных данных недостаточно, инспектор все равно выезжает на объект. Копосов ожидает, что подход к надзору изменится: проверять будут не всех одинаково, а прежде всего тех, где появился реальный риск.

«Главный вопрос — не в возможностях ИИ, а в том, насколько деятельность конкретного бизнеса вообще можно объективно контролировать по данным. Они часто отличаются от реальности», — сказал Роман Копосов.

По его оценке, быстрее всего новая модель заработает на крупных промышленных объектах, в энергетике, логистике и на складах — там большинство процессов уже измеряется датчиками и фиксируется информационными системами. В ряде предприятий используются камеры с машинным зрением. Гораздо сложнее будет внедрять ИИ‑контроль в строительстве, общепите, сервисе и других сферах, где нарушение часто можно выявить только при физическом осмотре.

Недавно мы писали, что правительство хочет установить мораторий на проверки для бизнеса, который использует ИИ‑технологии.