Частные инвесторы попросили Путина создать фонд компенсаций за заблокированные иностранные акции

Владельцы заблокированных зарубежных ценных бумаг предлагают создать отдельный фонд для выплаты компенсаций. Они считают, что потеряли доступ к активам из-за действий брокеров и бирж.

Группа частных инвесторов обратилась в администрацию президента с просьбой обязать ЦБ и правительство создать такой фонд, пишет Forbes. Авторы обращения утверждают, что брокеры незаконно переводили их активы друг другу, а решения регулятора способствовали сложившейся ситуации.

В качестве примера инвесторы приводят действия ВТБ в марте 2022 года. После введения санкций банк перевел иностранные бумаги клиентов в Россельхозбанк, заверив, что ими по-прежнему можно будет распоряжаться. Позже активы оказались заблокированы Euroclear на счетах в НРД. При этом инвесторы настаивают, что их бумаги по цепочке «НРД — бельгийский депозитарий» не проходили.

Еще одна претензия касается «СПБ Биржи». По словам авторов обращения, в ноябре 2023 года площадка закрыла доступ к организованным торгам, хотя разрешение OFAC позволяло продавать активы до 31 января 2024 года. Инвесторы также заявили, что не получали выплаты иностранных эмитентов при некоторых корпоративных действиях.

Кроме того, инвесторы попросили Генпрокуратуру проверить на «законность и конституционность» решения и предписания ЦБ, которые касаются заблокированных активов.