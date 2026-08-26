Продажи госимущества выросли в 2,2 раза и принесли более 260 млрд рублей в первой половине 2026 года

В первом полугодии 2026 года Росимущество направило в бюджет 307 млрд рублей доходов от управления государственными активами. Об этом рассказал глава ведомства Вадим Яковенко.

Продажи имущества превысили 260 млрд рублей, что в 2,2 раза больше показателя за аналогичный период 2025 года. По итогам 2026 года Росимущество рассчитывает собрать около 600 млрд от продажи активов и дивидендов.

«На подходе у нас еще сделок примерно на 70 млрд рублей, а в целом по году ожидается 331 млрд, которые поступят в бюджет РФ», — сказал Вадим Яковенко.

Минфин сообщал, что в 2025 году бюджет получил более 100 млрд рублей от приватизации и свыше 500 млрд — от дивидендов госкомпаний. В 2026 году Росимущество планирует вовлечь в хозяйственный оборот 70% неэффективно используемого федерального имущества и 90% активов, поступивших в собственность государства по судебным решениям.