ЛДПР предлагает поддержать ухаживающих за пожилыми выплатой на уровне МРОТ

Леонид Слуцкий предложил закрепить выплату не ниже МРОТ для ухаживающих за пожилыми и развивать дневные центры, чтобы родственники могли совмещать уход с работой и другими делами.

ЛДПР предложила закрепить на федеральном уровне выплату в размере не ниже минимального размера оплаты труда для граждан, которые осуществляют уход за пожилыми членами семьи. Сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. Об этом рассказал председатель партии Леонид Слуцкий.

По словам Слуцкого, многие семьи годами обеспечивают уход за пожилыми родственниками, часто полностью выпадая из рынка труда. Он отметил, что действующие меры поддержки не компенсируют реальную нагрузку, а отсутствие стабильного дохода делает ситуацию для таких семей особенно сложной.

«Отдельная проблема — семьи, которые годами ухаживают за пожилыми родственниками. Мы предлагаем установить выплату таким гражданам не ниже уровня МРОТ», — сказал Леонид Слуцкий.

Помимо финансовой поддержки, ЛДПР предлагает развивать сеть дневных центров для пожилых людей. Такие учреждения, по словам Слуцкого, позволят родственникам совмещать уход с работой, бытовыми делами и другими обязательствами, не оставляя пожилого человека без присмотра.