Инвесторы внесли рекордный триллион на брокерские счета во втором квартале 2026 года

На брокерские счета внесли рекордный триллион рублей, при этом квалифицированные инвесторы обеспечили основную часть этих денег. На фоне пересмотра ожиданий по ставке вырос интерес к корпоративным флоатерам и облигационным фондам.

Во втором квартале 2026 года инвесторы направили на брокерские счета более 1 трлн рублей, что на 19% выше показателя предыдущего квартала. Это рекордный объем притока средств с момента начала статистики в 2021 году. Почти две трети поступивших средств обеспечили квалифицированные инвесторы.

«В условиях постепенного снижения ставок по депозитам розничные инвесторы переключились на длинные ОФЗ и среднесрочные облигации компаний с высоким рейтингом. Они покупали бумаги, чтобы зафиксировать купонную доходность», — сказано на сайте ЦБ.

Однако после изменения ожиданий по траектории ключевой ставки интерес сместился: в портфелях выросла доля корпоративных флоатеров и паев облигационных фондов, ориентированных на бумаги с плавающей ставкой.

Несмотря на снижение Индекса Мосбиржи, клиенты брокеров продолжали покупать акции российских компаний. Но рост покупок не компенсировал отрицательную переоценку, и доля акций в структуре активов снизилась до 20%.

Общий объем активов на брокерских счетах достиг 13,6 трлн рублей.