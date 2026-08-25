Лимит доходов для самозанятых хотят повысить до 4,3 млн рублей — законопроект внесли в Госдуму

Депутаты предлагают увеличить порог доходов для самозанятых до 4,3 млн рублей, чтобы сохранить доступность режима НПД и предотвратить уход граждан в тень. Правительство предупредило о возможном снижении бюджетных поступлений.

25 августа 2026 года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предлагает увеличить предельный доход для применения налога на профессиональный доход с 2,4 млн до 4,3 млн рублей. Авторы считают, что действующий порог перестал соответствовать экономическим условиям и мешает развитию легальной самостоятельной занятости.

В пояснительной записке сказано, что лимит не индексировался с момента запуска режима, тогда как совокупный рост потребительских цен за 2019-2025 годы уже достиг около 68%. Авторы законопроекта указывают, что повышение порога позволит сохранить экономический смысл режима и предотвратить уход части самозанятых в теневой сектор. По данным ФНС, число зарегистрированных самозанятых выросло с 330 тыс. человек в 2019 году до 15,4 млн в 2025 году, а их совокупные доходы превысили 3 трлн рублей.

Почти половина участников опроса «Опоры России» поддержали повышение лимита, а 62% респондентов маркетплейса «Сравни» высказались за увеличение порога до 4,8 млн рублей. Авторы подчеркивают, что налог на профессиональный доход рассчитывается с оборота, а не с прибыли, и действующий лимит не отражает реальные доходы граждан, особенно в сферах с высокими расходами и нерегулярными крупными выплатами.

Правительство в своем заключении пишет, что расширение лимита может снизить доходы бюджетов, поскольку большее число граждан перейдет на НПД. Кроме того, в ходе парламентских слушаний ранее высказывалось мнение о необходимости сохранять параметры эксперимента до его завершения в 2028 году. Тем не менее авторы законопроекта считают повышение лимита компенсирующим и необходимым для сохранения легальной занятости.

Если проект примут, от вступит в силу с 1 января 2027 года.