Налоговый эксперт: сбой коммуникаций внутри ФНС стал причиной массовых ошибок при блокировках счетов

Ошибочные блокировки счетов связаны с тем, что новая система центров компетенции ФНС пока не работает полноценно: запросы «гуляют» между подразделениями, а прямой коммуникации нет.

Налоговый эксперт и генеральный директор консалтинговой компании ООО «ТИН» Александр Гуров рассказал «Клерку», что проблемы с ошибочными блокировками счетов вызваны не самим подходом ФНС, а тем, что новая модель коммуникации внутри службы пока не функционирует полноценно.

По его словам, центры компетенции, созданные для обработки рутинных задач, оказались перегружены и получили огромный поток обращений от территориальных управлений, с которыми они не знакомы и не взаимодействуют напрямую.

Александр Гуров «Цель системы — пополнение бюджета любыми средствами. А что у кого заблокировано, потеряно или простаивает — это проблемы налогоплательщика. Система за это ответственности не несла и нести не будет»

Также он добавил, что обмен информацией между центрами, управами и территориальными инспекциями происходит через внутреннюю систему, напоминающую простой задачник: «адресовал — переадресовал — отправил обратно». В результате запросы «гуляют» между подразделениями, а прямой коммуникации нет. Именно поэтому ФНС официально пишет, что каждый вопрос решается индивидуально — иначе система просто не справляется.

Эксперт считает ситуацию временной: как только алгоритмы взаимодействия будут отработаны, процессы станут быстрее и прозрачнее. Однако пока центры компетенции фактически усложнили жизнь налогоплательщикам, поскольку при разработке новых механизмов редко учитывается реальный пользовательский опыт.

Недавно мы писали, что ошибочные блокировки счетов стали происходить на 10-15% чаще.