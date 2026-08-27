Эксперт: новая норма по срочным договорам устраняет разрыв в ТК и расширяет возможности малого бизнеса

Расширение лимита для заключения срочных договоров с 35 до 70 сотрудников устраняет давний разрыв между юридическим определением малого бизнеса и реальными кадровыми потребностями компаний. Об этом «Клерку» рассказал бренд‑директор и основатель агентства «Динамика» Александр Шкарупа. Он отметил, что поправка синхронизирует трудовую льготу с фактическим масштабом предприятий.

Повышение порога численности работников, при котором малые предприятия могут заключать срочные трудовые договоры по соглашению сторон, — техническая, но значимая корректировка ст. 59 ТК. Теперь право на такой найм получат компании с численностью до 70 человек. При этом для розничной торговли и бытовых услуг порог остается прежним — 20 сотрудников.

«Важный нюанс: норма касается не всех малых предприятий — для розничной торговли и бытового обслуживания порог остается на уровне 20 человек, изменения затрагивают компании из других отраслей, где лимит был 35», — сказал эксперт.

По словам эксперта, расширение лимита действительно увеличит долю срочных договоров в компаниях штатом 36-70 человек, которые впервые получают доступ к этой норме. Однако массового роста временной занятости в экономике ожидать не стоит: поправка не создает новых оснований для срочного найма, а лишь расширяет круг работодателей, которым доступно уже существующее правило — заключение договора по соглашению сторон без привязки к конкретной причине.

Александр Шкарупа «Основной риск — использование срочного договора не как инструмента под конкретную временную задачу, а как способа снизить гарантии для постоянного персонала: срочный договор проще не продлить, чем увольнять сотрудника с бессрочным контрактом. Расширение порога формально увеличивает число работодателей, у которых есть такая возможность»

Защитный механизм в ТК уже существует — суд может признать необоснованную срочность и перевести договор в бессрочный. Но это инструмент постфактум, требующий от работника инициативы и ресурсов.

Недавно мы писали, что предприниматели с 1 сентября 2026 года смогут удвоить число сотрудников на срочных трудовых договорах.