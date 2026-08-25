Песков опроверг подготовку к мобилизации в России

Сообщения о возможной подготовке к мобилизации в России не соответствуют действительности. В Кремле заявили, что необходимости в ее проведении нет.

Информацию о возможной подготовке к мобилизации распространяют украинские власти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такие сообщения целенаправленно распространяются для раскачивания ситуации в стране.

«Вы знаете, это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле», — сказал Песков RTVI.

21 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя также заявил, что массовая мобилизация в России не планируется и необходимости в ней сейчас нет.

«Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно», — сказал Небензя.

В июле заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также называл сообщения о возможной мобилизации провокацией. По его словам, за первое полугодие 2026 года контракты с Минобороны заключили около 200 тыс. человек, еще около 16 тыс. россиян отправились добровольцами.