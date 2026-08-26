Отъезд работника за границу автоматически не снимает с компании обязанность по воинскому учету

Эксперт разъяснил, как вести воинский учет по сотрудникам, работающим дистанционно из-за границы.

Сам факт дистанционной работы за пределами России автоматически обязанности работодателя по воинскому учету не прекращает.

Сначала необходимо определить статус самого гражданина, пояснил адвокат, юрист по вопросам призыва, военной службы, воинского учета Пантелей Самаркин.

Ст. 8 Федерального закона № 53-ФЗ исключает из числа обязанных состоять на воинском учете граждан, постоянно проживающих за пределами РФ, но гражданин обязан сообщить в военкомат о выезде из России на срок более шести месяцев.

Пантелей Самаркин «Сняться с воинского учета можно, если человек уже живет за границей более 6 месяцев, или есть у него есть право проживания там более полугода. Сделать это можно через представителя по доверенности, например через военного юриста.»

Законодательство (ст. 8 закона № 53-ФЗ) прямо допускает снятие с воинского учета без личной явки, на основании сведений государственных информационных ресурсов. Но при подаче заявления через Госуслуги такого заявления чаще всего будет отказ, механизм пока не отлажен, предупреждает Самаркин.