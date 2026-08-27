Военный адвокат рекомендует не игнорировать повестку, даже если есть отсрочка

Неявка по повестке обойдется в 30 тыс. и лишение прав, даже для студента-очника.

Военный юрист рассказал, что делать человеку с правом на отсрочку, если пришла повестка.

Главное правило — не игнорировать повестку только потому, что человек уверен в своей отсрочке, предупредил адвокат Пантелей Самаркин.

Пантелей Самаркин «Наличие законного основания для отсрочки и обязанность реагировать на повестку — разные юридические вопросы. Следует проверить сведения в Реестре, подготовить документы, подтверждающие отсрочку или освобождение, и добиться внесения корректных данных в систему.»

Важно различать отсрочку от обычного призыва и отсрочку от мобилизации.

При мобилизации образовательная отсрочка предоставляется в соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона № 31-ФЗ и указом президента от 24.09.2022 № 664. Право на нее имеют граждане, которые получают образование соответствующего уровня впервые и обучаются по очной или очно-заочной форме по предусмотренным указом образовательным программам.

Например, студент очной формы, впервые получающий высшее образование по аккредитованной программе, при соблюдении остальных условий Указа № 664 имеет отсрочку от мобилизации. Такое же право предусмотрено для очно-заочной формы.

Отсутствие мобилизации не отменяет обязанности явиться по повестке. За неявку без уважительной причины предусмотрен административный штраф от 10 до 30 тысяч рублей по ч. 1 ст. 21.5 КоАП.

Кроме штрафа, действует механизм временных ограничений. Для граждан, подлежащих призыву на военную службу, запрет на выезд из России заработает со дня размещения повестки в Реестре повесток, уточнил Самаркин.

Если человек, состоящий или обязанный состоять на воинском учете, без уважительной причины не явился по врученной повестке, через 20 календарных дней со дня назначенной явки могут применять дополнительные меры:

запрет регистрироваться как ИП и самозанятый;

ограничения на регистрационные действия с недвижимостью;

ограничение права управления автомобилем;

запрет регистрации транспортного средства, отказ в кредите или займе.

Такое решение формируется через Реестр воинского учета и вступает в силу после подписания военным комиссаром электронной подписью.