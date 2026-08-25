Бизнесу в Новгородской области дадут до 5 млн рублей для восстановления после повреждения товаров

Предприниматели из Новгородской области, которые столкнулись с повреждением товаров после атак на склады маркетплейсов, получат доступ к льготным займам под 5%. Деньги можно направить на оборотные средства и восстановление деятельности.

В Новгородской области запустили отдельную программу поддержки для продавцов, чьи товары были повреждены в результате атак на склады маркетплейсов. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дронов.

«Ввели отдельную меру поддержки для новгородских продавцов, чьи товары пострадали из-за нападения на склады маркетплейсов. Теперь они могут получить займ на сумму до 5 млн рублей на срок до трех лет», — сказано в телеграм-канале Александра Дронова.

Средства можно направить на пополнение оборотных средств, восстановление деятельности и устранение последствий инцидентов. Займы будет выдавать Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства.

Губернатор отметил, что власти продолжат отслеживать обращения бизнеса и готовы расширять инструменты помощи при необходимости. Решение принято на фоне серии атак на логистические объекты маркетплейсов, которые привели к повреждению товаров и финансовым потерям продавцов.