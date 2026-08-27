Россияне оценили свою финансовую грамотность: большинство признались в нехватке знаний

Только каждый пятый оценивает свой уровень финансовой грамотности как высокий.

Большинство россиян испытывают дефицит знаний в управлении личными финансами и часто совершают ошибки из-за отсутствия профильного образования.

Такие результат получили аналитики Summit Group.

Около 23% участников оценили свои знания как высокие, 31% считают, что владеют лишь базовыми навыками, а 46% признались в слабой подготовке или затруднились с ответом.

Основным источником знаний для 48,7% опрошенных стал собственный опыт, тогда как формальное образование в школах и вузах помогло лишь 15,4% респондентов.

Наибольшие трудности у людей вызывают вопросы инвестиций и накоплений (32,3%), учет расходов (29%), а также кредитование (25,8%).

80,6% участников признались, что совершали финансовые ошибки, о которых сожалеют. Чаще всего это были невыгодные кредиты, спонтанные траты или невнимательное изучение условий договоров перед подписанием.

Около 87% опрошенных проявляют интерес к теме финансовой грамотности. Треть респондентов регулярно изучают профильные материалы, а еще 33,3% хотели бы повышать уровень знаний, но не находят на это времени.

С 31 августа 2026 года статус квалифицированного инвестора станет доступнее: для этого нужно сдать профильный экзамен и получить один из документов из перечня ЦБ.

Для подготовки не обязательно иметь финансовое образование. При системном самообучении реально освоить устройство рынка, риски облигаций, акций, производных инструментов, структуру сделок и правила защиты инвестора. Статус открывает доступ к сложным инструментам, где выше риск потери капитала, пояснил «Клерку» юрист, партнер Адвокатского бюро «Этлегис» Константин Лучников.

Он рекомендует идти на экзамен тем, кто уже понимает риски сложных финансовых инструментов и осознанно планирует ими пользоваться. Получать статус ради формального расширения доступа к продуктам, механизм которых инвестор не сможет объяснить, — довольно рискованная стратегия, подчеркнул эксперт.