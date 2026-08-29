В 2027 году выплаты по безработице могут проиндексировать – эксперт

Максимальный размер пособия по безработице в 2027 году может составить до 17 тыс. рублей.

В 2026 году максимальный размер пособия по безработице в первые три месяца составляет 15 886 рублей, а в последующие три месяца — 6 209 рублей.

Благодаря индексации с 1 февраля 2027 года выплаты в первые три месяца могут достигнуть 16 680 — 16 998 рублей, указал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Полагаю, что используемый процент индексации будет находиться в диапазоне 5-7% и в таком случае с 1 февраля 2027 года максимальные размеры пособия по безработице составят 16 680 - 16 998 рублей в первые три месяца, 6 519 рублей - 6 644 рублей в последующие три месяца», — сказал Балынин.

Аналогичный рост ожидается и для предпенсионеров, которым осталось пять лет или менее до выхода на пенсию. Для них максимальный размер пособия на весь период выплаты также может увеличиться до 16 680 - 16 998 рублей.