Комиссии агрегаторов могут исключить из налоговой базы самозанятых таксистов

Депутаты просят разрешить водителям такси не платить НПД с части выручки, удерживаемой посредниками.

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили определять налоговую базу для самозанятых таксистов как стоимость поездки за вычетом документально подтвержденного вознаграждения платформы.

Письмо направили главе Минфина Антону Силуанову.

«Представляется целесообразным установить исключение для самозанятых водителей легкового такси, не меняя базовый принцип НПД и не вводя общий учет профессиональных расходов», — сказано в документе.

Сейчас НПД рассчитывается с полной стоимости поездки, хотя фактически водитель получает на руки меньшую сумму.

Для сохранения автоматического расчета налога данные о комиссии могут передаваться в ФНС напрямую сервисами заказа такси. Это избавит водителей от обязанности вести учет расходов и сделает налоговый режим более справедливым для платформенной модели работы.