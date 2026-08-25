Операторы АЗС попросили продлить запрет на экспорт дизельного топлива

Российский топливный союз предложил сохранить после 1 сентября полный запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Участники рынка опасаются дефицита топлива на внутреннем рынке в сезон повышенного спроса.

Российский топливный союз (РТС) направил соответствующее обращение вице-премьеру Александру Новаку 24 августа. Сейчас благодаря действующему запрету дизельное топливо на российских АЗС продается практически бесперебойно, однако его доступность для независимых заправок остается ограниченной, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо союза.

Большая часть приобретенных на бирже партий дизтоплива не отгружается. Независимым АЗС приходится закупать импортное топливо или небольшие оптовые партии с самовывозом с баз некоторых вертикально интегрированных нефтяных компаний. При этом такое топливо стоит существенно дороже сдерживаемых биржевых цен.

В РТС считают, что ситуация на рынке уже указывает на превышение спроса над предложением даже при действующем запрете на экспорт.

«Впереди еще сезон повышенного спроса и переход на производство и формирование запасов морозостойких сортов. Открытие экспорта дизельного топлива в этих условиях может создать неоправданно высокие риски ухудшения ситуации», — говорится в обращении.

Действующий полный запрет на экспорт дизельного топлива для производителей рассчитан до 31 августа 2026 года. РТС предлагает продлить ограничение после 1 сентября, чтобы сохранить объем предложения топлива на внутреннем рынке.