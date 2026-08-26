💥 Логистический центр Wildberries в Котовске загорелся после атаки БПЛА

В результате удара по объекту пострадал один сотрудник. Прием новых поставок товаров на складе в момент происшествия не велся.

26 августа 2026 года глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что из-за атаки БПЛА на Тамбовскую область получил повреждения логистический объект Wildberries.

В на объекте возник пожар, площадь возгорания — более 100 000 кв. метров, уточнил Первышов.

Ранее объекты маркетплейса неоднократно подвергались атакам, в том числе в Котовске 18 июля, когда погибли семь человек.