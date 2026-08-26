Работодателям ограничат срок для рассмотрения просьбы о неполном рабочем дне с 1 сентября 2026

Принять решение по заявлениям сотрудников о переводе на неполное рабочее время нужно будет в течение пяти рабочих дней.

Первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин пояснил, что новые правила касаются работников, имеющих право на такой график. К ним относятся беременные женщины, родители детей до 14 лет или детей с инвалидностью, а также лица, ухаживающие за больными членами семьи.

«Закон закрепляет конкретный срок, в который работодатель должен принять решение об установлении неполного рабочего времени сотруднику, имеющему на это право. Теперь на это дается не более пяти рабочих дней с момента письменного обращения», — уточнил Игошин.

Согласно ст. 93 ТК, неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, а график смены определяется с учетом пожеланий сотрудника и производственных условий.

Оплата труда при этом производится пропорционально отработанному времени, а сокращенный график не влияет на продолжительность отпуска и исчисление стажа.