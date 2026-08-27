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Блокировка счетов налоговой инспекцией
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Эксклюзив

Решения ФНС не доходят до банков — эксперт рассказал, как бизнесу избежать проблем со счетами

Даже единичные сбои при передаче решения о разблокировке от ФНС в банк становятся критичными для бизнеса — кредитная организация не может снять ограничение сама и ждет информации.

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Автоматизация налогового контроля может приводить к ошибочным блокировкам счетов, если данные о налоговом статусе обновляются несинхронно. Об этом «Клерку» рассказал советник Ассоциации корпоративных казначеев Алексей Вересов.

По его словам, проблема чаще всего возникает при переходе между УСН и АУСН, когда обязанности по отчетности зависят от конкретного периода. Если система ФНС видит «несданную» декларацию, которой в действительности не должно быть, возникает риск автоматической блокировки.

Алексей Вересов Эксперт

Советник Ассоциации корпоративных казначеев

«Проблема возникает на стыке автоматизации и изменений налогового статуса, что особенно заметно при переходе между УСН и АУСН, когда обязанности по отчетности зависят от конкретного периода. Если данные в системах обновляются несинхронно, ФНС может ошибочно увидеть несданную декларацию. Я бы не стал говорить о массовых сбоях — оснований для этого пока нет»

Отдельная сложность — взаимодействие ФНС и банков. Вересов отметил, что публичной статистики о случаях, когда решение о разблокировке не доходит до кредитной организации, нет. Но даже единичный сбой становится критичным: банк не может снять ограничение самостоятельно и ждет поступления решения от налоговой. Поэтому важно контролировать не только отмену блокировки, но и факт получения информации банком.

«Полностью исключить техническую ошибку нельзя. В то же время бизнес может снизить риск: контролировать ЕНС, уведомления ФНС и прием отчетности, особенно после смены налогового режима. Также важно проверять контрагентов и иметь документы, подтверждающие экономический смысл операций», — уточнил эксперт.

Если счет уже заблокирован, Вересов рекомендует отслеживать два этапа: отмену решения ФНС и получение этого решения банком. Только после второго шага операции по счету будут восстановлены.

Недавно мы писали, что ошибочные блокировки счетов бизнеса со стороны ФНС стали встречаться на 10-15% чаще.

Автор

КУБ2Б
Бухгалтерский аутсорсинг

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Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    что удивительно: решения о блокировке - доходят всегда. А о разблокировке почему-то не доходят!

    Сбои, ошибки, поломки, отказы всегда и везде случаются - понятно.

    Но почему в данном вопросе наоборот не бывает?

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