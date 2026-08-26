📅 28 августа 2026 – последний срок уплаты налогов

Приближается срок уплаты НДС за второй квартал и налога на прибыль за июля 2026.

Налоговая напоминает ИП и организациям об обязанности не позднее 28 августа 2026 года заплатить:

НДФЛ с выплат с 1 по 22 августа 2026 года;

страховые взносы за июль 2026 года;

1/3 суммы НДС за второй квартал 2026 года;

налог на прибыль за июль 2026 года;

НПД за июль 2026 года.

В связи с введением прогрессивной шкалы при заполнении уведомлений по НДФЛ КБК указывают раздельно. Районные коэффициенты и процентные надбавки облагаются НДФЛ по упрощенной двухступенчатой шкале, поэтому указывают КБК:

182 1 01 02210 01 1000 110 – для суммы налога, не превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы не более 5 млн рублей в год;

182 1 01 02230 01 1000 110 – для суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы свыше 5 млн рублей в год.

Основная зарплата облагается по пятиступенчатой шкале. Налоговые агенты должны указывать в уведомлении об исчисленных налогах КБК, соответствующие ставкам НДФЛ.

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