В России могут создать безопасную платформу для фрилансеров с арбитражем и защитой данных

В Госдуме предлагают создать единую федеральную платформу для фрилансеров и удаленщиков, чтобы защитить молодежь от мошенников и вывести их доходы из «серой» зоны.

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш считает, что нужно создать единую федеральную платформу для фрилансеров и удаленных работников — с безопасными сделками, арбитражем и государственными гарантиями.

«Молодые люди все чаще выбирают удаленную работу и фриланс. Средний доход фрилансера в IT и креативных индустриях составляет от 80 тыс. до 250 тыс. рублей в месяц. При этом государство теряет налоги и отчисления, когда работа происходит в "серой" зоне без официального оформления», — сказал Каплан Панеш.

Он добавил, что главные угрозы для молодых фрилансеров — мошенники, недобросовестные работодатели и платформы, которые могут блокировать аккаунты без объяснений. Он отметил, что 57% зумеров готовы переехать в другой регион или страну из-за цифровых ограничений и отсутствия доступа к инструментам для работы.

Депутат предложил закрепить требования к работодателям, публикующим вакансии для удаленной работы: обязательное указание реальных условий, гарантии оплаты и запрет на дискриминирующие ИИ‑фильтры при отборе кандидатов. Он также считает необходимым ввести налоговые каникулы для специалистов до 25 лет в IT и креативных индустриях на первые два года работы.

Кроме того, Панеш предлагает запустить государственную программу кибербезопасности для молодежи — бесплатные курсы по защите данных, материалы по распознаванию мошеннических схем и горячую линию для реагирования на взломы.

Еще одна инициатива — создание реестра добросовестных работодателей и платформ для удаленной работы. Цифровые сервисы, по мнению депутата, должны соблюдать трудовые права фрилансеров: уведомлять о блокировке за 14 дней и предоставлять возможность обжалования.