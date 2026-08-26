Роструд: перевести временного сотрудника на постоянную работу можно без заявления
Для перевода на другую работу нужно заключить письменное соглашение сторон.
На период длительного больничного основного работника по срочному трудовому договору приняли другого – на время исполнения обязанностей первого, за которым сохраняется место работы, до его выхода на работу (ч. 3 ст. 79 ТК).
Основной сотрудник выходит на работу, но есть возможность перевести второго на другую должность на постоянное место работы.
Какой датой этому работнику необходимо написать заявление о переводе, спросили на сайте Онлайнинспекции.
«Заявление о переводе писать необязательно. Достаточно заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе работника на другую работу», — разъяснил Роструд.
Сделать это можно за день до выхода первого сотрудника на работу.
Для перевода на другую работу нужно письменное соглашение (ст. 72 ТК), напомнило ведомство
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