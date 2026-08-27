Эксперт: рост доходности краткосрочных вкладов — это временная мера

Банки усиливают конкуренцию за краткосрочные средства: ставки на трехмесячные и полугодовые вклады растут, тогда как доходность длинных депозитов падает.

Краткосрочные вклады в крупнейших банках дорожают заметнее остальных: по данным «Финуслуг», за месяц семь банков из топ-20 повысили ставки по трехмесячным продуктам, восемь — по шестимесячным. При этом доходность депозитов сроком от двух лет в ряде банков продолжила снижаться. Такая разнонаправленная динамика отражает стратегию банков, которым важно привлечь ликвидность здесь и сейчас, но без обязательства платить повышенный процент в течение нескольких лет.

Генеральный директор ПКО «Защита Онлайн» Денис Загребельный рассказал «Клерку», что короткий вклад позволяет банку оперативно получить средства, не фиксируя высокую стоимость фондирования на длительный срок. Это особенно актуально в условиях ожиданий изменения денежно‑кредитной политики. Если ставки в экономике начнут снижаться, длинные депозиты с высокой фиксированной доходностью станут для банков дорогим источником привлечения.

Денис Загребельный «Локальное повышение ставок по коротким вкладам не обязательно означает изменение общего направления рынка. Банк может временно улучшать условия по отдельным срокам для привлечения необходимого объема средств, не пересматривая долгосрочные ожидания по стоимости денег»

На доходность вкладов влияет сразу несколько факторов. Ключевая ставка Банка России и ожидания относительно ее динамики задают общий вектор рынка. Внутренняя стратегия конкретного банка — его планы по кредитованию, структура пассивов и конкуренция за средства клиентов — определяет конкретные ставки. Инфляционные ожидания также играют роль: чем выше ожидания, тем выше требования вкладчиков к доходности.

«При этом текущая статистика показывает, что решения банков не сводятся только к движению ключевой ставки. За один и тот же период часть банков повысила доходность краткосрочных вкладов, а часть продолжила снижать ставки. Здесь уже играет роль внутренняя стратегия конкретного банка: его потребность в ликвидности, структура привлеченных средств, планы по кредитованию и необходимость конкурировать за деньги вкладчиков», — добавил эксперт.

Именно сочетание этих факторов объясняет ситуацию, когда в одном рыночном контексте ставки в разных банках движутся в противоположных направлениях: одни повышают доходность краткосрочных вкладов, другие продолжают снижать ставки по длинным продуктам.